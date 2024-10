Acidente envolvendo carro do pedágio mata idoso no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado no início da manhã desta segunda-feira (28) deixou uma pessoa morta e outra ferida na rodovia BR-153 no trecho que passa por Jacarezinho, no Norte Pioneiro. O acidente envolveu um veículo da EPR Litoral Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 05h00 e envolveu uma pick-up GM Montana e uma VW Saveiro da EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela rodovia. Conforme os relatos colhidos pelos policiais, os dois veículos se envolveram em uma colisão frontal e, com a violência do impacto, o homem de 68 anos que dirigia a Montana morreu no local. Já o condutor da Saveiro foi socorrido e encaminhado a Santa Casa de Jacarezinho.

Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros e da EPR estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. O Corpo da vítima fatal foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) e as causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.