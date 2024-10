Patrulha Maria da Penha promove ações educativas em Siqueira Campos

Na última quarta-feira (23), a Patrulha Maria da Penha, do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), realizou duas importantes ações de conscientização em Siqueira Campos, voltadas para o combate à violência doméstica e familiar. As iniciativas buscaram informar sobre os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha e fortalecer a rede de apoio às vítimas.

As atividades, realizadas no Colégio Cívico-Militar Professor Segismundo Antunes Netto, contou com a realização de uma palestra para os estudantes e uma roda de conversa na Casa da Cultura Neuri Camargo da Silva, envolvendo mulheres do projeto Elas por Elas.

No Colégio Cívico-Militar, aproximadamente 90 alunos participaram da palestra, que foi ministrada por integrantes da Patrulha Maria da Penha. Durante o evento, foram discutidos temas como os diferentes tipos de violência, sendo elas física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Além disso, outro assunto tratado durante a atividade, foi o ciclo das agressões e as medidas protetivas disponíveis para as vítimas.

A intenção da iniciativa, foi conscientizar os jovens sobre a importância de reconhecer as situações de abuso e a responsabilidade de agir, seja para denunciar ou para apoiar pessoas sem riscos. Além disso, os alunos aprenderam sobre a Lei Maria da Penha, seus principais dispositivos e os canais de denúncias que estão à disposição da sociedade.

Seguindo o mesmo caminho da palestra, a roda de conversa realizada na Casa da Cultura, reuniu mulheres do projeto Elas por Elas, que compartilharam suas experiências e receberam orientação sobre como romper o ciclo de violência.

O encontro promoveu debates sobre os desafios que muitas enfrentam ao tentar sair de uma relação abusiva, destacando a importância das medidas protetivas, do acolhimento institucional e da existência de uma rede de apoio eficaz. As mulheres presentes também receberam informações detalhadas sobre como acessar os serviços de proteção e os canais de denúncia, como o 180, que pode ser utilizado de forma anônima.

Essas ações são parte dos esforços contínuos da Patrulha Maria da Penha para ampliar a conscientização sobre a violência doméstica em diferentes setores da sociedade. Ao promover palestras e rodas de conversa, a Patrulha busca educar tanto jovens quanto adultos sobre a importância de conhecer seus direitos, bem como as formas de denunciar e combater a violência. A participação ativa da comunidade é vista como um elemento fundamental para o sucesso das iniciativas, uma vez que a disseminação de informação pode ajudar a salvar vidas e a prevenir futuras agressões.

Com foco na educação e no diálogo, as atividades realizadas em Siqueira Campos reforçam o compromisso da Patrulha Maria da Penha com a prevenção da violência doméstica e o fortalecimento da rede de apoio à vítima. A continuidade dessas ações, voltadas tanto para alunos quanto para mulheres adultas, demonstra a importância de se trabalhar com diferentes públicos na promoção de uma sociedade mais segura e consciente.