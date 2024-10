Idoso condenado por estuprar de criança é preso em Jaguariaíva

A equipe da Polícia Civil de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, realizou na última segunda-feira (21) a prisão de um homem condenado pela Justiça após estuprar uma menina de apenas 12 anos.

De acordo com as informações divulgadas pela PC, o crime foi cometido no ano de 2018 quando a vítima tinha apenas 12 anos de idade. Segundo as investigações, o homem que atualmente tem 65 anos se aproveitou de ser familiar da vítima para cometer os abusos físicos e assédio sexual contra a menina. Ainda segundo o inquérito, as situações eram constantes.

Com isso, após o caso ser denunciado à polícia e o inquérito encaminhado ao Ministério Público, a Justiça condenou o suspeito a 12 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Assim, os policiais cumpriram o mandado de prisão e o idoso foi encaminhado ao sistema prisional para cumprimento da pena.

A Polícia Civil destaca a importância das famílias e das comunidades no combate a violência sexual contra as crianças. Em casos de abusos, denúncias podem ser feitas através do telefone 197, 181 ou (43) 3535-6721 de forma anônima.