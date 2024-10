Primeiro óbito por dengue no Paraná é registrado no Norte Pioneiro

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, divulgou na última terça-feira (22), o novo informe semanal sobre dengue em todo o estado do Paraná, onde consta que o primeiro óbito causado pela dengue, no ciclo epidemiológico 2024/2025, foi registrado em um município do Norte Pioneiro do Paraná.

O novo ciclo, que teve início no dia oito de julho deste ano, já registrou, em menos de quatro meses, 24.297 notificações em todo o estado, sendo que destes, 2.937 casos foram confirmados e, agora, um óbito em decorrência à dengue.

A vítima é uma adolescente de 15 anos de idade, residente no município de Abatiá, no Norte Pioneiro, pertencente à 18ª Regional de Saúde, localizada em Cornélio Procópio. De acordo com a SESA, a jovem não apresentava comorbidades prévias, o que acentua a gravidade da doença e reforça a necessidade de prevenção.

O informe ainda revela que 350 municípios paranaenses já registraram notificações de dengue, sendo que 222 possuem casos confirmados. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes A egypti, vetor que se prolifera em ambientes com água parada, como recipientes mal tampados, vasos de plantas e pneus descartados inadequadamente.

A Sesa segue alertando a população sobre a importância das medidas de prevenção, como evitar o acúmulo de água em locais abertos e utilizar repelentes. Além disso, a vigilância epidemiológica tem intensificado as ações de controle do mosquito em todo o estado, principalmente nas regiões com maior incidência de casos.

A dengue continua sendo uma preocupação de saúde pública no Paraná, e a colaboração da sociedade é fundamental para a contenção da doença, que pode causar sintomas graves e até levar à morte, como no caso registrado em Abatiá.