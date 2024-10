Jaguariaíva promove projeto Justiça e Cidadania se Aprendem na Escola

Na quarta-feira (23), o Cine Teatro Valéria Luercy, em Jaguariaíva, foi o cenário de uma palestra destinada a crianças da rede municipal de ensino, ministrada pelos juízes Giovane Rymsza e Amanda Cristina Lam Staczuk. O evento abordou noções básicas sobre cidadania e as funções dos Três Poderes, além de destacar a proteção das crianças contra abusos e violência doméstica. Durante a palestra, os magistrados interagiram com os alunos, que tiveram a oportunidade de fazer perguntas, enriquecendo o debate e despertando o interesse dos jovens sobre o papel da justiça na sociedade.

Os juízes enfatizaram a importância de entender os direitos e deveres de cada cidadão, explicando como o sistema judiciário funciona e sua relevância na manutenção da ordem e da justiça. A interação foi bem recebida, com as crianças mostrando curiosidade e vontade de aprender mais sobre como a justiça pode impactar suas vidas. O evento contou ainda com um momento lúdico, onde os alunos puderam vestir as tradicionais togas dos juízes. Essa atividade simbólica permitiu que as crianças sentissem um pouco do peso e da responsabilidade associados à função judiciária, além de inspirar muitos a sonharem em se tornar juízes no futuro.

A palestra faz parte do Projeto Justiça e Cidadania se Aprendem na Escola, promovido pelo Tribunal de Justiça, com o apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL). O projeto visa educar os jovens sobre cidadania e direitos, e inclui diversas atividades, como a distribuição de cartilhas informativas e a realização de atividades educativas nas escolas. Além disso, estão previstas iniciativas culturais com premiações para os alunos e uma visita ao fórum local, agendada para o dia 27 de novembro. Essas ações têm o objetivo de fortalecer a formação cívica das crianças e garantir que elas se tornem cidadãos conscientes de seus direitos e responsabilidades, contribuindo para uma sociedade mais justa e informada.