Aplicativo criado por estudantes de Wenceslau Braz vence concurso regional de tecnologia

Os alunos do curso profissionalizante Desenvolvimento de Sistemas, do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, de Wenceslau Braz, foram um dos principais destaques da 9ª edição da GeniusCon, o maior evento de inovação do Norte Pioneiro do Paraná, ao conquistarem o primeiro lugar na categoria NPMaker, um concurso do evento que tem como principal objetivo promover, selecionar e premiar os melhores projetos Maker desenvolvidos na região.

A equipe, formada por Geovana Beatriz Domingos, Maria Vitória Sabater da Silva, Maria Clara Fabro e Graziela Maria dos Santos, sob a orientação do professor Kheronn Khennedy Machado, desenvolveu o aplicativo web "FominhaApp", voltado para a gestão e avaliação da merenda escolar. A inovação, foi destaque no concurso, que contou com a presença de 35 equipes e mais de 150 competidores.

A GeniusCon, que reúne anualmente milhares de visitantes, é um dos principais eventos de inovação do estado, destacando projetos criativos e tecnológicos com impacto direto na comunidade. Nesta edição, os alunos de Wenceslau Braz mostraram como a tecnologia pode ser aliada na otimização dos recursos escolares e na melhoria da qualidade das refeições servidas.

O projeto “Fominha App”, criado inicialmente para o concurso Agrinho, é uma solução eficaz para problemas voltados para a otimização da merenda escolar. “Nosso objetivo era criar uma solução prática para o problema do desperdício de alimentos na escola, ao mesmo tempo em que os alunos participariam ativamente da escolha do cardápio. A ideia era simples: usar a tecnologia para conectar os estudantes à gestão da merenda de forma inovadora”, afirma o professor Kheronn Khennedy Machado, responsável pelo projeto.

“A partir deste projeto, pretendemos que os alunos lidem com problemas do mundo real, o que aumenta o senso de relevância dos projetos e as habilidades desenvolvidas, pois assim eles conseguem ver como suas ideias podem ser aplicadas fora da sala de aula”, enfatiza o professor.

Para os alunos que participaram do projeto, ganhar um prêmio renomado como este foi um sonho realizado. “Foi uma experiência incrível. Me senti muito honrada por saber que nosso projeto foi destaque em um dos maiores eventos da região. Sei do potencial do nosso projeto, mas nunca pensei que chegaríamos tão longe com ele. Agradeço muito ao professor Kheronn por ter nos incentivado e nos ajudado com o projeto. Foi um sonho realizado”, enfatiza Geovana Beatriz Domingos, uma das estudantes que participou do projeto.

“Esperamos que outras escolas adotem a plataforma. O aplicativo pode ser muito útil para otimizar a merenda escolar em várias instituições e reconheçam o valor que essa otimização tem”, acrescentou a estudante.

Aplicativo visa otimizar e solucionar problemas escolares. Foto: Divulgação

O QUE É O “FOMINHA APP”?

O "FominhaApp" é uma plataforma web que permite que os alunos do colégio indiquem suas preferências alimentares e forneçam feedbacks sobre as refeições servidas na escola. A interface é simples e intuitiva, permitindo que os estudantes interajam com os cardápios diários, clicando em botões de "curtir" ou "não curtir" para expressar suas opiniões sobre os pratos.

O aplicativo, utilizado desde maio no Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, permite que os estudantes acessem o sistema por um QR Code instalado nas salas de aula. Após realizar o login, os estudantes podem visualizar qual será o prato do dia e marcar se irão ou não consumir a merenda, ajudando a escola a planejar melhor as quantidades e evitar o desperdício de alimentos.