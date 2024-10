Governo do Estado realiza investimentos milionários em rodovias do Norte Pioneiro

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) tem um papel crucial na administração de 2,6 mil quilômetros de rodovias estaduais, incluindo a região do Norte Pioneiro. A Superintendência Regional Norte (SRNorte), com sede em Londrina, é responsável pela manutenção e fiscalização dessas vias, garantindo segurança e conforto aos usuários.

Com um orçamento superior a R$ 600 milhões, a SRNorte investe consideravelmente em serviços de conservação de pavimentos, que representam mais de R$ 244 milhões desse total. Esses investimentos são direcionados a atividades como fresagem, reperfilagem, melhorias na drenagem e remendos, todos essenciais para a preservação da qualidade das rodovias.

No Norte Pioneiro, a SRNorte também aloca R$ 30 milhões para a manutenção de Obras de Arte Especiais (OAEs), que incluem pontes e viadutos. Atualmente, três contratos estão em andamento, abrangendo 37 estruturas, com reparos e melhorias que buscam garantir a segurança das travessias.

O Programa de Segurança Viária, conhecido como Proseg Paraná, é outra iniciativa importante. Com cerca de R$ 110 milhões investidos, este programa reforça a sinalização nas rodovias e a instalação de dispositivos de segurança, como defensas metálicas, contribuindo para a redução de acidentes.

Entre as obras em destaque na região, a duplicação da PR-445, que liga Mauá da Serra a Lerroville, representa um investimento de quase R$ 150 milhões em um trecho de 27 quilômetros. Além disso, a interseção na BR-369 com a Avenida Jockei Club, conhecida como Viaduto da PUC, conta com um orçamento de R$ 31 milhões, visando melhorar o tráfego local.

Além das obras e da conservação, a SRNorte oferece serviços de operação de tráfego rodoviário. Em 2023, foram realizados 9.218 atendimentos, com demandas que incluíram ressolagem de pneus, panes mecânicas e problemas com sinalização. A fiscalização de excesso de carga também é uma prioridade, com cinco balanças rodoviárias atuando na região.

Com essas ações, o DER/PR busca garantir rodovias mais seguras e eficientes para os cidadãos do Norte Pioneiro, refletindo o compromisso do governo estadual com a infraestrutura e a mobilidade na região.