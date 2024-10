Estado apresenta potenciais da Inteligência Artificial em evento para servidores públicos

Como aplicar a inteligência artificial (IA) no serviço público, otimizando recursos e garantindo um bom atendimento para a população. Esses foram alguns dos temas discutidos na palestra “Potencial da Inteligência Artificial no Serviço Público”, voltada para servidores públicos estaduais, nesta terça-feira (22), no Teatro Guaíra, em Curitiba. Pela manhã, secretários estaduais e diretores de autarquias participaram de uma palestra com o mesmo tema, no Palácio Iguaçu.

A palestrante Martha Gabriel, referência multidisciplinar na América Latina nas áreas de negócios, tendências e inovação, apresentou aos mais de 1.200 participantes as possibilidades de uso da inteligência artificial em áreas como saúde, educação, segurança, gestão ambiental, entre outros, despertando a criatividade para a área de inovação.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, que participou do encontro, destacou que o Paraná já utiliza ferramentas de IA em diversas iniciativas, visando melhorar a qualidade do serviço público. “Nós temos buscado trazer novas ferramentas para o Governo do Estado, justamente para prestar um serviço melhor para o cidadão. A Inteligência Artificial é uma realidade no dia a dia, no trabalho, e ajuda a diminuir burocracia, facilita e agiliza a prestação do serviço”, afirmou.

“A IA não irá tirar o emprego das pessoas, mas sim daqueles que não estiverem preparados para utilizá-la a seu favor. Então hoje a gente fez uma série de palestras, vendo o que o mundo está fazendo com a Inteligência Artificial para que a gente possa trazer para o Paraná, fazendo com que o Estado avance cada vez mais nessa área de inovação”, acrescentou Ratinho Junior.

Para Martha Gabriel, o Paraná sai na frente no uso da Inteligência Artificial no serviço público. “O Estado tem o poder não só de implementar e aplicar, mas também de educar e entender todas as necessidades. A IA é a tecnologia mais poderosa hoje, ela capitaneia todas as outras. Então, se você faz um evento desses para que todos estejam alinhados com isso para melhorar cada área que tem aqui, você melhora o Estado como um todo”, explicou.

“Ter os dirigentes motivados, alinhados, fazendo tudo com o máximo de vontade e recursos, não dá resultado se não tiver todos os colaboradores também atuando. A ideia é que todo mundo entenda o que está acontecendo para ser um agente de transformação positiva nesse cenário”, complementou.