Cadeia pública de Wenceslau Braz inaugura plenário virtual

A Cadeia Pública de Wenceslau Braz celebrou, na manhã desta terça-feira (22), a conclusão das adequações estruturais e a inauguração de dois parlatórios virtuais da unidade prisional. O evento conta com a presença de diversos locais e representa um passo significativo tanto para a comunidade quanto para o sistema prisional.

As mudanças inovadoras na Cadeia Pública visam melhorar as condições de trabalho dos servidores e a custódia das pessoas privadas de liberdade (PPL), criando um ambiente mais seguro e humanizado. Com a instalação dos parlatórios, a comunicação entre os custodiados, seus advogados, o Judiciário e os familiares será facilitada por meio de visitas virtuais.

Parlatório Virtual instalado em Wenceslau Braz. Foto: PPPR

De acordo com informações apuradas pela reportagem da Folha, as visitas virtuais realizadas pelas famílias dos detentos poderão ser realizadas todos os sábados, com horário agendado. Estas visitas serão realizadas através de videochamadas onde, por conta da instalação dos parlatórios, os custodiados terão a liberdade total de se expressar e conversar com seus familiares normalmente.

Além disso, a reportagem apurou que as visitas pessoais também continuarão sendo realizadas, sendo que aqueles que realizarem a visita durante a semana também poderão usufruir da visita virtual, desde que agende o horário.

A implementação do parlamento virtual é vista como um avanço na promoção de um sistema prisional mais eficiente e humanizado, refletindo a necessidade de modernização e melhoria das condições de vida dos detentos e de seus familiares.

A cerimônia de inauguração dos parlatórios foi marcada por agradecimentos a todos os envolvidos no projeto, incluindo a colaboração do Conselho da Comunidade, a Coordenação Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG), membros do Judiciário, representantes da Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB) e da Prefeitura de Wenceslau Braz.