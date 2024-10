Adolescente que estava desaparecida é encontrada em Joaquim Távora

Uma família que mora no município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, passou por momentos de pânico e medo após uma adolescente desaparecer na noite desta segunda-feira (21). Felizmente, a menor foi encontrada e passa bem.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, Nathalia Azarias deixou sua casa no bairro São Sebastião por volta 23h00 e desde então não foi mais vista. Com isso, seus familiares procuraram a polícia para registar o boletim de desaparecimento.

O caso foi divulgado nas redes sociais e a busca pela adolescente se espalhou rapidamente. Com isso, a equipe da Polícia Civil recebeu informações sobre o paradeiro da menor. Com isso, Nathalia foi localizada na tarde desta terça-feira (22). Apesar do susto dos familiares, felizmente a adolescente passa bem.