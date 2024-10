Governador destaca modernização e eficiência da Polícia Civil do Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou, nesta terça-feira (22), das comemorações pelos 171 anos da Polícia Civil do Paraná (PCPR) no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Durante a cerimônia, Ratinho Junior destacou os avanços nas investigações criminais no Estado, ressaltando que o Paraná é o estado que mais esclarece crimes de homicídio no Brasil, com uma taxa de elucidação de 81%. O governador atribuiu esse índice ao trabalho dos delegados, agentes e do corpo da PCPR, bem como à modernização promovida na atual gestão, que incluiu a reestruturação da carreira, investimentos em equipamentos e viaturas, e a maior contratação de policiais civis da história.

Ratinho Junior enfatizou que a eficiência da Polícia Civil a tornou uma referência nacional, citando que a taxa de elucidação de homicídios supera a de alguns países da Europa e dos Estados Unidos. Ele elogiou o trabalho da equipe técnica da instituição e os investimentos que têm resultado em conquistas significativas, contribuindo para a redução da criminalidade no Paraná.

Além da taxa de elucidação, o governador mencionou um aumento nas prisões realizadas pela Polícia Civil, que cresceram 30,8% no primeiro semestre de 2023 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Foram realizadas 291 operações policiais, resultando em uma evolução de 561% em seis anos. Um marco recente da PCPR foi a transferência de 12 mil presos, que estavam em delegacias, para a Polícia Penal, permitindo que os policiais civis se concentrassem em operações e investigações.

Em 2023, a instituição passou por uma reestruturação, unificando os cargos de investigador e escrivão para criar a nova carreira de agente de polícia judiciária. Também foi a primeira vez que o Paraná passou a contar com delegados em todas as comarcas do Estado, resultado de uma contratação significativa de policiais civis e da modernização da frota, com a locação de 1,2 mil viaturas.

O secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, e o delegado-geral da PCPR, Silvio Rockenbach, também destacaram a importância dos investimentos e da integração com outras forças de segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Científica, para o sucesso das ações da PCPR. Durante a celebração, a Polícia Civil prestou homenagem a essas forças, reconhecendo a importância da cooperação mútua.

A Polícia Civil do Paraná, que foi criada por Dom Pedro II em 1853, é responsável por atividades investigativas e pelo registro de identificação civil, sendo essencial para a segurança pública no estado e promovendo os direitos humanos.