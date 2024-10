Adolescente ejetada de carro em Jaguariaíva morre no hospital

A morte de uma jovem comoveu moradores do município de Jaguariaíva nesta terça-feira (22). A vítima morreu no hospital após ser vítima de um acidente de trânsito.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a vítima foi identificada como Anne Gabrielle Gonçalves de 15 anos. Ela estava em um automóvel Fiat Uno acompanhada de amigos quando o veículo realizou uma curva e a porta do automóvel acabou abrindo. Com isso, a adolescente foi ejetada do automóvel e bateu a cabeça. O acidente aconteceu na noite do último domingo (20) no bairro Vila Nova.

Anne chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital Carolina Luppion, mas devido a gravidade do seu quadro clínico foi transferida para o Hospital Regional de Ponta Grossa para tratamento especializado. Porém, infelizmente, a menor não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na manhã desta terça-feira.

A princípio, há suspeitas de que um problema na fechadura do veículo tenha feito com que a porta abrisse e Anne fosse jogada para fora do automóvel. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas informações sobre local de velório e sepultamento.