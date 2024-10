Festa da Santa do Paredão promete fortalecer a fé e unir fiéis em Jaguariaíva

As festas religiosas sempre fizeram parte da tradição da população de Jaguariaíva e diversas cidades da região. Esses eventos não apenas celebram a fé dos fiéis, mas também fortalecem laços comunitários e resgatam a cultura local. O Santuário Ecológico Santa do Paredão, em Jaguariaíva, é palco de uma dessas comemorações, atraindo fiéis para uma celebração de fé e devoção à Santa do Paredão.

A festa, que já é realizada no município há mais de três décadas, tem reunido fiéis do catolicismo em Jaguariaíva para demonstrar sua devoção à Santa e desfrutar de momentos de descontração e fortalecimento de laços familiares. Neste ano, a 31º edição da festa será realizada no dia 27 de outubro, iniciando com uma caminhada religiosa e terminando com um delicioso almoço.

Para alguns, o evento começa às 04h30 com a Caminhada Ecológica da Santa do Paredão “Peregrinos da Esperança”. Os fiéis sairão do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria e seguirão em direção ao Santuário do Paredão, percorrendo cerca de 23 km. Durante a caminhada, os participantes rezam, em um ato de fé e contemplação, que simboliza o esforço e a devoção dos peregrinos. A expectativa é que os caminhantes cheguem ao destino por volta das 11h00, quando terá início a Santa Missa.

Por outro lado, para aqueles que não desejarem participar da Caminhada, o evento terá início às 10h00, com a Oração do Terço, que se encerrará às 11h00 para o início da Santa Missa. Após a celebração da Santa Missa, haverá a venda de churrasco, porções de maionese e arroz, além de pastéis, água e refrigerantes.

Vale ressaltar que todo o dinheiro arrecadado com a venda dos alimentos, será destinado a melhorias no Santuário Ecológico Santa do Paredão, garantindo que o espaço continue a garantir uma boa estrutura para os fiéis que vão ao local para demonstrar e cultivar sua fé.

A Festa do Santuário Ecológico Santa do Paredão é um marco anual para a comunidade, celebrando a fé e proporcionando momentos de união entre os devotos. Ao longo dos anos, essa tradição se fortaleceu, atraindo mais participantes e contribuindo para a preservação tanto do patrimônio religioso quanto do ecológico da região.

Para mais informações sobre a festa, entre em contato com a organização através do telefone (43) 9 9910-9748.