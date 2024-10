Projeto Educaiaque de Siqueira Campos recebe investimento da Copel

Na última sexta-feira (18), o projeto Educaiaque, da prefeitura de Siqueira Campos, recebeu, da Companhia Paranaense de Eletricidade (Copel), um investimento financeiro significativo para a compra de novos equipamentos para os atletas da equipe. A equipe, recebeu um montante de R$100 mil para a compra de novos remos, caiaques, coletes e outros equipamentos utilizados nas competições.

O projeto, fundado em 2022, tem como objetivo principal proporcionar oportunidades para crianças e adolescentes de comunidades carentes. Usando a canoagem como uma ferramenta poderosa para desenvolvimento pessoal e social, o projeto não só ensina técnicas esportivas para os participantes, mas também promove valores como disciplina, trabalho em equipe e persistência durante os desafios.

Neste ano, a equipe Educaiaque representou o município de Siqueira Campos no Campeonato Brasileiro de Canoagem, onde os atletas da equipe ficaram entre os 10 melhores canoístas do Brasil. Agora, com a chegada dos novos equipamentos, a expectativa é que os resultados da equipe sejam ainda melhores.

Investimento foi utilizado para adquirir novos equipamentos. Foto: Divulgação

Tendo em vista que o investimento recebido da Copel foi utilizado na aquisição de 10 remos de carbono, 10 caiaques, 10 coletes de segurança e um notebook, além de 60 kits contendo camisetas, bermudas, agasalhos e bonés, a expectativa só aumenta.

“Agora, com os novos equipamentos adquiridos através do investimento da Copel, acredito que conseguimos dar mais um passo rumo a resultados ainda melhores do que eles conquistaram ao longo do tempo”, comenta Luciano dos Santos, diretor de Esportes no município.

Segundo ele, o projeto atende cerca de 80 atletas e o apoio de grandes nomes, como a Copel tem sido uma alavanca para o sucesso do projeto. “Hoje conseguimos atender cerca de 80 jovens entre sete e 18 anos de idade e, graças a marcas tão importantes, como a Copel e órgãos públicos do município, podemos ver que estamos no caminho certo e conseguimos ver que podemos conquistar muito mais”, enfatizou Luciano.

A entrega dos novos equipamentos à equipe, foi realizada pelo vice-prefeito de Siqueira Campos, Paulo Leite, além do diretor de esporte do município, Luciano dos Santos e sua assistente, Xênia Quiqueto no bairro da Alemoa. O evento de entrega contou com a participação de mais de 50 crianças, pais e mães que desfrutaram do ambiente alegre e energizante.