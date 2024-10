Conheça a Mpox: Sintomas, efeitos e medidas de prevenção

Recentemente, a Secretaria de Saúde do Paraná, divulgou o primeiro Boletim Mpox de 2024. De acordo com os dados do documento, o estado já possui 21 registros da doença, o que gera uma preocupação significativa na população. Porém, muitas pessoas ainda não sabem quais os sintomas e efeitos da doença. Em resposta às dúvidas de muitos moradores da região, a reportagem da Folha buscou dados e informações para alertar a comunidade sobre os efeitos da Mpox.

Continua após a publicidade

Na região do Norte Pioneiro do Paraná, um caso foi confirmado no mês de setembro, sendo o primeiro da região no ano de 2024. O caso foi confirmado no município de Santo Antônio da Platina. Além disso, outros 20 casos foram confirmados em todo o território paranaense, sendo nas cidades de Curitiba, Londrina, Arapongas, Foz do Iguaçu e Ivaiporã.

Continua após a publicidade

COMO É TRANSMITIDA

De acordo com informações da Secretaria de Saúde do Paraná, a Mpox, ou também conhecida como Varíola dos Macacos, é uma infecção viral que se propaga principalmente pelo contato com lesões de pele e pessoas infectadas por meio de objetos contaminados, como lençóis e roupas. A transmissão também pode ocorrer por toques, beijos, relações sexuais ou contato próximo com fluidos corporais de pessoas doentes.

Erupções na pele são um dos principais sintomas da doença. Foto: Ilustrativa/Internet

SINTOMAS

Os sintomas da Mpox incluem erupções cutâneas, que geralmente começam no rosto e se espalham pelo corpo, além de febre, dores de cabeça, dores musculares, linfadenopatia (inchaço nos glânglios linfáticos), calafrios e fadiga. Sob a apresentação destes sintomas, é aconselhável que a população procure uma unidade de saúde para realizar exames laboratoriais, como o teste molecular ou sequenciamento genético.

Casos considerados “prováveis” incluem sintomas semelhantes aos dos casos suspeitos, como contato físico pele a pele ou com lesões na pele, contato sexual ou com materiais contaminados 21 dias antes do início dos sintomas. Soma-se a isso, histórico de viagens para um país endêmico ou ter tido contato próximo com possíveis infectados no mesmo período e/ou ter resultado positivo para um teste sorológico de orthopoxvirus na ausência de vacinação contra varíola ou outra exposição conhecida ao vírus.

PROCESSO CIENTÍFICO

A varíola dos macacos é transmitida pelo vírus monkeypox, que pertence ao gênero orthopoxvirus. É considerada uma zoonose viral (o vírus é transmitido aos seres humanos a partir de animais) com sintomas muito semelhantes aos observados em pacientes com varíola, embora seja clinicamente menos grave. O período de incubação da varíola dos macacos é geralmente de seis a 13 dias, mas pode variar de cinco a 21 dias, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

PREVENÇÃO

A prevenção da Mpox é fundamental para controlar a disseminação da doença. Entre as medidas de proteção recomendadas estão evitar o contato com pessoas que apresentem os sintomas, higienizar com frequência as mãos, especialmente após contato com objetos ou superfícies potencialmente contaminados. Não compartilhar objetos pessoais também está entre as medidas preventivas.