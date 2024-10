Homem é preso após arrastar cachorro amarrado em um Fusca

Um homem foi preso no domingo (20) após matar um cachorro e arrastar o corpo do animal amarrado em um carro. O crime foi registrado no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, o caso passou a ser investigado após um vídeo onde um cachorro da Raça Pitt Bul é arrastado por um Fusca viralisar nas redes sociais. Na gravação, uma pessoa que está em uma moto logo atrás do Fusca fica impressionada. “O que esse filho da @#$ está fazendo?”. Em seguida, o motociclista fala com o motorista do Fusca. “Pode parar aí que eu jogo ele fora”, enquanto o suspeito responde “Mas ele já está morto”. Em seguida, o motociclista fala “Mas você está arrastando o cachorro ‘home’, você está louco?”.

O animal foi recolhido para realização do laudo sendo constatado que ele foi morto com uma pancada no crânio, além de apresentar ferimentos causados por faca. Além disso, o cachorro apresentava várias fraturas e ferimentos.

O homem que conduzia o veículo foi preso e encaminhado a delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Em depoimento, o suspeito disse que o cachorro havia sido morto por outro animal e ele estava indo descartar o corpo, o que não condiz com o laudo da causa da morte. Na sequência, foi levado ao Departamento Prisional onde ficou a disposição da Justiça, mas segundo informações apuradas pela reportagem, nesta segunda-feira (21) ele já havia sido solto.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais causando revolta entre a população.

O caso segue sendo apurado e o suspeito deve responder criminalmente pelo crime.