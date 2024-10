Nutricionista ensina como prevenir a pressão baixa com alimentos naturais

Dias de calor intenso têm tomado conta do Norte Pioneiro durante esta semana e com a onda de calor que atinge a região nos últimos dias, é essencial prestar atenção à alimentação para manter a saúde e o bem-estar. Conforme a temperatura aumenta, os dias podem trazer desafios para a saúde, como desidratação, pressão baixa e ressecamento das vias aéreas.

Continua após a publicidade

Apesar do nível de dificuldades que estes desafios podem representar para a saúde, diversos alimentos naturais podem ser grandes aliados na prevenção e manutenção do corpo humano durante os dias mais quentes.

Continua após a publicidade

Conforme explica a Nutricionista Vanessa Maichaki, um dos principais problemas enfrentados durante o calor é a desidratação, que ocorre devido à perda excessiva de líquidos pelo suor, levando à pressão baixa. “Com a temperatura mais alta, um dos fatores cruciais é a hidratação, pois acabamos perdendo muito líquido por conta do suor inevitável nos dias mais quentes”, explica a doutora.

Quando o corpo está desidratado, o volume de sangue diminui, o que pode resultar em uma pressão arterial mais baixa, sendo assim, a água é essencial para a manutenção do volume sanguíneo e para o funcionamento adequado do sistema circulatório.

Segundo Vanessa, frutas e verduras também são ótimas fontes de hidratação, pois possuem uma alta concentração de água. “Alguns exemplos de frutas que possuem maior quantidade de água são melão, melancia, abacaxi e a própria laranja", comenta. Ela acrescenta que "também temos o pepino e a abobrinha, que são excelentes opções”.

Cada uma dessas frutas oferece benefícios únicos. O melão, por exemplo, é refrescante e contém cerca de 92% de água, além de ser rico em vitaminas A e C, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico.

A melancia, com 95% de água, é ideal para a hidratação e contém licopeno, um antioxidante que protege as células. O abacaxi, por sua vez, é uma fonte de bromelina, que auxilia na digestão, enquanto a laranja, famosa por seu alto teor de vitamina C, também contribui para a saúde da pele.

Uma dúvida comum é se sucos, tererê ou chimarrão contam na conta da ingestão de água. Vanessa esclarece que o corpo necessita de pelo menos 2 litros de água pura diariamente. Embora líquidos como sucos e chás sejam importantes, eles não substituem a água limpa. Portanto, o ideal é garantir a ingestão de pelo menos 2 litros de água pura ao longo do dia.

Portanto, durante os dias mais quentes, uma alimentação equilibrada e rica em alimentos naturais é essencial para manter a hidratação e o bem-estar geral. Assim, você pode aproveitar o verão de maneira saudável e prazerosa.