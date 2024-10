Criminosos invadem escola e furtam televisores no Norte Pioneiro

Uma Escola Municipal foi alvo de criminosos nesta quarta-feira (16). Os suspeitos invadiram o local e fugiram levando aparelhos televisores. A ocorrência foi registrada no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 07h00 os policiais receberam um chamado onde a diretora de uma Escola Municipal situada na região Central do município informou que o local havia sido alvo de um furto. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, em contato com a diretora, esta informou que quando os funcionários chegaram apara trabalhar notaram que a escola havia sido invadida. Além disso, foi constatado que três aparelhos televisores LCD de 32 polegadas não estavam no local e haviam sido furtados. Ainda conforme relatou a solicitante, os criminosos ainda tentaram furtar os botijões de gás, mas não conseguiram. Na sequência, utilizaram uma escada da própria escola para pular o muro e fugir.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência e o caso repassado a Polícia Civil. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso. Denúncias que ajudem a identificar os suspeitos podem ser feitas de forma anônima através do fone 190.