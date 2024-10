Paraná e Google firmam parceria para qualificar alunos de escolas profissionalizantes

O Governo do Paraná, em parceria com o Google Cloud Learning, lançou uma iniciativa voltada para a capacitação de alunos da rede estadual de escolas profissionalizantes. A autorização para a parceria foi assinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no dia 16 de outubro, com o objetivo de qualificar estudantes em novas tecnologias.

A colaboração, que envolve as secretarias estaduais do Planejamento e Educação, prevê a liberação de até 500 licenças de cursos para escolas selecionadas conforme critérios técnicos. Estima-se que aproximadamente 15 mil alunos sejam beneficiados com esta oferta.

“O Paraná se destaca como um celeiro de talentos ligados à tecnologia e à inovação. Há uma demanda crescente do mercado por profissionais qualificados em programação, inteligência artificial e novas tecnologias. Nosso foco é preparar os alunos para este cenário”, afirmou o governador.

Esta iniciativa se insere em um planejamento mais amplo do Governo do Estado, que já havia firmado um acordo em setembro para disponibilizar 10 mil licenças de cursos do Google para alunos das universidades estaduais do Paraná. Segundo Gustavo Pacheco, diretor-chefe de gabinete da Google Cloud, a parceria com as escolas técnicas é um avanço significativo, atingindo diferentes faixas etárias e contribuindo para transformar o Paraná em um polo de talentos em tecnologia no Brasil.

Os cursos oferecidos abrangerão tópicos como aprendizado de máquina, análise de dados, aplicações em nuvem, marketing e segurança de dados. O secretário do Planejamento, Guto Silva, ressaltou que esses cursos representam uma oportunidade diferenciada para os jovens da escola pública, com o potencial de elevar o nível de qualificação e atrair empresas para o estado.

Além da concessão de licenças, a parceria com o Google se complementa com outras ações voltadas para a inovação no ensino público no Paraná, incluindo a introdução de aulas de programação no currículo regular. O secretário da Educação, Roni Miranda, destacou a importância da parceria ao oferecer aos estudantes uma chancela que poderá facilitar seu ingresso no mercado de trabalho.

Com essa colaboração, o Governo do Paraná busca não apenas aprimorar a formação dos alunos, mas também consolidar um ambiente propício para o desenvolvimento de novas competências tecnológicas no estado.