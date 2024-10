Prefeita anuncia construção de novo Cmei em Jaguariaíva

A prefeita de Jaguariaíva, Alcione Lemos, anunciou nesta quinta-feira (17) a liberação de recursos para construção de um novo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) no município. Ainda segundo a prefeita, são quase R$ 1 milhão em investimentos com a geração de mais de 180 vagas.

Conforme as informações divulgadas pela prefeita Alcione Lemos nas redes sociais, a chefe do Executivo jaguariaívense recebeu do governo federal a nota de empenho com recursos para construção de um Cemei Tipo 1. Ainda conforme explicou a prefeita, são mais de R$ 890 mil em investimentos para construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil que deve gerar 188 vagas para novos alunos.

A prefeita comentou e comemorou a liberação do recurso para continuidade da obra. “Estamos com o terreno, o projeto e o empenho todos prontos para que possamos dar continuidade na obra de construção do novo Cmei que irá beneficiar dezenas de crianças e famílias da região do Sertão. Compromisso assumido é compromisso cumprido”, destacou Alcione Lemos.

De acordo com o governo federal, o projeto Creche Pré-Escola Tipo 1 é realizado no âmbito do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). O Projeto Proinfância Tipo 1 tem capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em período integral. Foi considerada como ideal a implantação da Creche Pré-Escola Tipo 1 em terreno retangular com medidas de 40m de largura por 60m de profundidade e declividade máxima de 3%.