Criminosos se passam por delegados e policiais para dar golpe em empresários

A equipe da Polícia Civil está alertando empresários para não caírem em golpe de criminosos. Em Jaguariaíva, os suspeitos estão se passando por autoridades de segurança para lesar as vítimas.

De acordo com as informações apuradas pela Folha, os suspeitos se passam por policiais e delegados para entrar em contato com empresários do setor de alimentos e realizam pedidos. Em seguida, realizam pedidos e informam que o pagamento será realizado em dinheiro com notas altas, fazendo com que os empresários realizem um PIX com o valor do troco. Porém, as vítimas, além de gastar com os produtos e entregas, nunca recebem o dinheiro.

A orientação da PC é para que os empresários nunca realizem este tipo de transferência e, ao suspeitar de alguma situação similar, procurem imediatamente a delegacia da Polícia Civil para registrar o crime.