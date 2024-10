Siqueira Campos conta com nova sinalização de trânsito a partir de hoje

A prefeitura municipal de Siqueira Campos está realizando uma reestruturação na sinalização e reorganização do trânsito na região Central da cidade. As mudanças começam a valer a partir desta quarta-feira (16) e causaram desconforto em parte da população além de deixar muitos motoristas confusos.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, as Ruas José de Anchieta, Rua São Vicente, Rua Vereador Manoel Barbosa e Silva, Rua Pará, Rua Espírito Santo, Rua Estado do Rio, Rua Marechal Floriano Peixoto, Rua Amazonas, Rua Minas Gerais, Rua Quintino Bocaíuva e Rua Expedicionários passam a contar com trechos de mão única.

Na Rua São Vicente, há novo sentido em mão única entre a Quintino Bocaíuva e a Av. Joaquim A. Carvalho. Já a Quintino Bocaíuva tem sentido de mão única entre a Rua Maria Carolina até a Rua Alagoas. Na Rua Pará, o trânsito será de mão Única entre a Quintino Bocaíuva e o Colégio Segismundo Antunes Neto (Cepsan). Na Rua Minas Gerais, a mão única é entre a Rua Rio Grande do Sul e a Rua Rio Grande do Norte. A Rua Marechal Floriano Peixoto tem sentido de mão única entre a garagem da prefeitura e a Rua Coronel Nen. A Rua Vereador Manoel B. Silva passa a contar com sentido único entre a Joaquim A. Carvalho e a Quintino Bocaíuva. A Rua José Anchieta terá sentido único entre a Joaquim A. Carvalho e a Expedicionários. Falando em Rua Expedicionários, esta também terá mão única entre a Rua Algoas e a Rua Maria Carolina. Já a Rua Estado do Rio passa a contar com mão única entre a Quintino Bocaíuva e a Joaquim A. Carvalho e Rua Amazonas entre a Rua Rio Grande do Sul e a Rio Grande do Norte.

Há algumas semanas a prefeitura já havia anunciado as mudanças que trariam melhorias para o trânsito, porém, a situação causou desconforto entre motoristas devido a “bagunça” que algumas ruas viraram devido a várias placas de sinalização, entre as novas e as antigas, que acabavam confundindo os condutores. Além disso, alguns empresários, que preferiram não se identificar, informaram que não houve consulta prévia e que a situação traz transtornos para o dia a dia.