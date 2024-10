Governador lamenta morte do desembargador Hamilton Mussi Corrêa

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamenta a morte do desembargador Hamilton Mussi Corrêa, corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). O desembargador faleceu na noite de terça-feira (15), quando estava internado no Hospital Marcelino Champagnat em Curitiba. Ele tinha 74 anos.

“O desembargador Hamilton Mussi Corrêa prestou um grande serviço ao Paraná, elevando o nome do nosso Tribunal de Justiça. Por isso o Paraná lamenta seu falecimento. Desejamos força para toda a família do desembargador”

Formado em Direito pela então Universidade Católica do Paraná em 1973, Hamilton Mussi Corrêa foi nomeado juiz adjunto da comarca de Cascavel em 1978. Promovido ao cargo de juiz em 1980, atuou nas comarcas de Clevelândia, Santo Antônio do Sudoeste, Arapongas, Telêmaco Borba, Ponta Grossa e Curitiba.

Em abril de 2002 foi nomeado juiz do Tribunal de Alçada. Em dezembro de 2004, foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Mussi ainda foi, em 1998, auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral.

O velório do desembargador é nesta quarta-feira (16) na sede do TJ-PR em Curitiba. O sepultamento será no Complexo Cerimonial de Pinhais.