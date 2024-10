Paraná entra em estado crítico após queda de doações de sangue

Com estoque baixo, Hemepar solicita com urgência doações de quatro tipos sanguíneos Foto: Gilson Abreu/AEN

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) alertou nesta segunda-feira (14) sobre a necessidade urgente de doações de sangue dos tipos A+, B-, O+ e O-. Segundo o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), o estoque atual para esses grupos sanguíneos é suficiente para apenas dois dias, caracterizando a situação como crítica.

O cenário se agrava em decorrência dos dias chuvosos da última semana e do feriado de 12 de outubro, que impactaram significativamente o número de doações no Hemocentro Coordenador, localizado em Curitiba. Em 2023, o Paraná registrou um total de 147.756 bolsas de sangue doadas, sendo 45.752 do tipo A+, 2.155 do tipo B-, 64.279 do tipo O+ e 13.464 do tipo O-. Somente em Curitiba, foram doadas 27.096 bolsas desses tipos sanguíneos. Apesar dos números expressivos, a queda no número de doadores nos últimos dias reflete diretamente na escassez atual.

A diretora do Hemepar, Vivian Patrícia Raksa, enfatizou a importância da doação de sangue, um ato vital para o salvamento de vidas. “Quando precisamos, solicitamos que a população nos ampare e venha até a unidade para realizar a doação. E pensando no seu maior conforto, orientamos a realizar o agendamento prévio”, destacou.

As doações podem ser agendadas pelo site saúde.pr.gov.br. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boa saúde, bem alimentado e hidratado, e apresentar um documento de identidade com foto. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável. Os homens podem doar a cada dois meses, enquanto as mulheres devem respeitar um intervalo de três meses entre cada doação.

Durante o procedimento, são coletados cerca de 470 ml de sangue, além de quatro tubos para exames laboratoriais. Diariamente, cerca de 700 bolsas de sangue são enviadas a hospitais paranaenses para diversos tratamentos, totalizando mais de 16 mil bolsas por mês e 200 mil ao ano.