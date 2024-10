Governo do Paraná lança programa para conservação de 10 mil km de rodovias

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está prestes a lançar o Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias (ProMAC), uma iniciativa que visa garantir a qualidade do pavimento e a trafegabilidade em cerca de 10 mil quilômetros de rodovias estaduais. O programa abrange todas as regiões do Paraná e será implementado entre 2025 e 2027.

Fernando Furiatti, diretor-presidente do DER/PR, destacou que o ProMAC é um projeto inovador e ambicioso, que buscará melhorar os parâmetros de qualidade das rodovias estaduais. "Todos os trechos de ótima qualidade serão mantidos, enquanto os de boa qualidade serão elevados a uma condição ótima. Aqueles que estão abaixo disso terão sua qualidade, no mínimo, elevada para boa", afirmou. O objetivo é que o Paraná se torne detentor de uma das melhores malhas rodoviárias do Brasil, consolidando sua posição no Sul do país.

Uma das principais inovações do programa é a metodologia de contratação, que utilizará a pré-qualificação de empresas interessadas, conforme os critérios da nova Lei de Licitações. Isso significa que apenas empresas habilitadas em aspectos como catálogo técnico e condições financeiras poderão participar do processo licitatório. Alexandre Castro Fernandes, diretor de Operações do DER/PR, enfatizou a busca pelo preço mais vantajoso, utilizando as diretrizes da Lei 14.133, que modernizou os processos de licitação e contratos administrativos.

O ProMAC se concentrará no pavimento rodoviário, realizando serviços periódicos com uma programação específica. Entre as atividades previstas estão fresagem, reperfilagem, microrrevestimento asfáltico, aplicação de camada de reforço, remendos superficiais e profundos, além da selagem de trincas com emulsão asfáltica e pó de pedra ou areia. O programa foi estruturado com base em levantamentos detalhados da malha rodoviária estadual, criando um diagnóstico que orienta os serviços necessários para melhorar a qualidade do pavimento.

Além do ProMAC, o DER/PR está promovendo o ProFaixa, um programa focado em serviços de conservação e manutenção na faixa de domínio que não envolvem o pavimento. O edital de pré-qualificação do ProFaixa já foi lançado e as propostas de habilitação serão recebidas a partir de 22 de outubro. Este programa prevê a execução de serviços rotineiros, como roçada, capina, poda de galhos, limpeza de placas, limpeza e pintura de meio-fio, entre outros. A implementação dessas iniciativas visa promover a segurança e a qualidade das rodovias estaduais, refletindo um compromisso com a infraestrutura do Paraná.