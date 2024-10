Mulher é presa suspeita de envolvimento com homicídio

Uma mulher foi presa suspeita de envolvimento com um homicídio registrado na região do Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada na tarde da última sexta-feira (11) no município de Jacarezinho.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais prestaram apoio aos agentes da Polícia Civil para realizar o cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de homicídio registrado no dia 12 de setembro. Com isso, as equipes foram até o endereço informado para cumprir o mandado.

No local, a mulher foi encontrada acompanhada de seu namorado, um indivíduo que é menor de idade, contra o qual também havia um mandado de busca e apreensão.

Frente aos fatos, a mulher foi presa e o jovem apreendido. A suspeita foi encaminhada a delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina e o menor para o Cense.