Morador de Wenceslau Braz é preso com pedras de crack

Um homem morador do município de Wenceslau Braz foi preso na manhã deste domingo (13) pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo caminhando pela Rua Almiro Caetano de Carvalho. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito começou a caminhar mais rápido tentando esconder algo em sua cintura.

Diante da situação suspeita, os policiais realizaram a abordagem do indivíduo que tentou fugir, mas acabou sendo contido pelos agentes. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram mais de 50 pedras de crack com o suspeito. Também foi encontrado em sua posse uma carteira de trabalho e R$ 356 em dinheiro e um aparelho celular que foi apreendido.

Indagado sobre a situação, o indivíduo disse que é morador do município de Wenceslau Braz e havia invadido uma casa abandonada em Siqueira Campos onde estava residindo provisoriamente. Na casa, os agentes ainda encontraram uma porção de cocaína e maconha.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado com a droga para delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.