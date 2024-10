Estado realiza leilão de veículos e sucatas com lance mínimo a partir de R$ 1.009,35

O Governo do Paraná, por meio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto), vinculado à Secretaria da Administração e da Previdência (SEAP), realizará um leilão público, na modalidade maior lance por lote, para a alienação de 291 veículos divididos em 266 lotes, sendo 258 recuperáveis e oito de sucata, todos declarados inservíveis, com lances iniciais para veículos recuperáveis a partir de R$ 1.009,35 (Lote 69). O certame será regido pelo Edital n.º 13/2024 .

Continua após a publicidade

O leilão será conduzido por leiloeiro oficial credenciado, com os lances sendo realizados de forma virtual pelo site www.marangonileiloes.com.br. Os interessados devem se cadastrar no portal até o dia 24 de outubro de 2024. Dos lotes classificados como sucatas, somente pessoas jurídicas com registro comprovado no ramo de desmontagem de veículos poderão participar.

Continua após a publicidade

Os pátios para visitação estão localizados em Curitiba, São José dos Pinhais e em Ibiporã - Região Metropolitana de Londrina. Pessoas de qualquer região do Estado ou do país podem participar do leilão. No entanto, é de responsabilidade do comprador providenciar a retirada do veículo após o arremate.

Locais e Datas de Visitação

Os veículos estarão disponíveis para visitação nos dias e locais a seguir:

Lotes 01 ao 25: Pátio do IDR-Paraná, Rua Engenheiro Gastão Chaves, 162, Santa Cândida, Curitiba, no dia 21/10/2024, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 26 ao 28: Pátio do DER, Rua José Veríssimo, 457, Bairro Alto, Curitiba, no dia 21/10/2024, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 29 ao 58: Pátio da Polícia Científica, Rua Paulo Turkiewicz, 150, Tarumã, Curitiba, no dia 22/10/2024, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 59 ao 69: Pátio do Instituto Água e Terra, Rodovia BR-277, Km 72, São José dos Pinhais, no dia 22/10/2024, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 70 ao 185: Pátio da Polícia Civil, Rua Vanderlei Moreno, 14.000, Borda do Campo, São José dos Pinhais, no dia 23/10/2024, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 186 ao 266: Pátio do DER, Rua Prof. José Leocádio, 40551, Bom Pastor, Ibiporã, no dia 25/10/2024, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Entrega dos Lotes

A entrega dos veículos e sucata arrematados será realizada conforme o cronograma abaixo:

Lotes 01 ao 25: Curitiba, Pátio do IDR-Paraná, entre os dias 28 e 29 de novembro de 2024.

Lotes 26 ao 28: Curitiba, Pátio do DER, no dia 29 de novembro de 2024.

Lotes 29 ao 58: Curitiba, Pátio da Polícia Científica, no dia 2 de dezembro de 2024.

Lotes 59 ao 69: São José dos Pinhais, Pátio do Instituto Água e Terra, no dia 2 de dezembro de 2024.

Lotes 70 ao 185: São José dos Pinhais, Pátio da Polícia Civil, entre os dias 3 e 6 de dezembro de 2024.

Lotes 186 ao 266: Ibiporã, Pátio do DER, entre os dias 10 e 11 de dezembro de 2024.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com o leiloeiro pelos telefones (41) 3205-1805 / (41) 3016-1816 ou pelo e-mail: [email protected].