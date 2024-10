Saúde confirma caso de Monkey Pox no Norte Pioneiro

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) divulgou nesta quarta-feira (9) o primeiro Boletim Mpox de 2024, que apresenta o perfil epidemiológico dos casos confirmados no estado. De acordo com o documento, Santo Antônio da Platina é um dos municípios com registros da doença, que contabiliza um total de 21 casos confirmados no Paraná, sem qualquer registro de óbito associado.

Os casos de Mpox estão distribuídos em várias cidades, incluindo Curitiba, Londrina, Arapongas, Foz do Iguaçu, Ivaiporã e Santo Antônio da Platina. As informações são coletadas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde.

O boletim será publicado semanalmente no site da Sesa e trará detalhes sobre a infecção, incluindo a localidade dos casos, sintomas, meios de transmissão e medidas de prevenção. Também fornecerá dados demográficos, como faixa etária e sexo das pessoas infectadas.

A Mpox é uma doença viral que se transmite principalmente por contato direto com lesões de pele de pessoas infectadas ou por meio de objetos contaminados. As formas de transmissão incluem toque, beijo e relações sexuais, além do uso de itens pessoais como lençóis e roupas que tenham sido contaminados.

Maria Goretti David Lopes, diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, destacou a importância do boletim como uma ferramenta de atualização para profissionais de saúde e para a população. Ela enfatizou que a notificação dos casos de Mpox é obrigatória e deve ser feita de forma imediata, visando a manutenção da vigilância e das ações de enfrentamento à doença.

A publicação do boletim representa um esforço contínuo da Secretaria da Saúde para informar a população e os profissionais sobre a situação epidemiológica da Mpox, contribuindo para o monitoramento e prevenção da doença em todo o estado, incluindo em Santo Antônio da Platina.