Obras da Ponte de Guaratuba alcançam 22,6% de execução

As obras da Ponte de Guaratuba, localizada no Litoral do Paraná, avançaram e já alcançaram 22,6% de execução, conforme o boletim mensal de setembro. Neste período, os trabalhos estiveram concentrados na construção das estacas, que incluem atividades de cravação, escavação e concretagem. Ao mesmo tempo, a fabricação das vigas longarinas pré-moldadas e a execução das vigas travessas do trecho pré-moldado também estão em andamento.

Até agora, foram concluídas 20 estacas, sendo 11 no trecho estaiado e nove no trecho pré-moldado. A obra requer um total de 64 estacas, com 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado. Além disso, 23 vigas longarinas foram fabricadas, de um total de 160 previstas para a construção da ponte.

A execução das vigas travessas, que receberão as vigas longarinas, também avança, com duas travessas finalizadas e duas em andamento. Ao todo, serão 22 vigas travessas, das quais 20 serão construídas no trecho pré-moldado e duas nos apoios laterais do trecho estaiado.

A engenheira do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Larissa Vieira, afirmou que as obras estão sendo realizadas conforme o cronograma estabelecido. “Concluímos mais uma etapa dentro do nosso cronograma de obras com êxito. Seguimos todos os critérios com rigor de qualidade, eficiência e segurança. Com isso, trabalhamos para que a Ponte de Guaratuba seja um marco do progresso e desenvolvimento na vida da população do litoral paranaense e dos visitantes", destacou.

Durante o mês de setembro, o canteiro de obras também deu continuidade às atividades preliminares para a instalação da treliça lançadeira, um equipamento que irá acelerar o deslocamento das vigas longarinas do canteiro até os respectivos apoios.

Alterações no Trânsito

Desde o dia 9 de setembro, o tráfego de veículos na Avenida Antônio dos Santos Miranda, na região do Morro das Caieiras, passou por alterações devido às obras de acesso à Ponte de Guaratuba. As mudanças incluem a implementação de sentido único na avenida, que liga o centro da cidade ao acesso ao ferry-boat, além de uma faixa única exclusiva para acesso dos moradores ao bairro de Caieiras.

Características da Ponte

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades. A previsão de entrega da obra é para abril de 2026. Segundo o relatório de acompanhamento da obra referente ao mês de setembro, o contrato registrou um avanço de 22,6% em relação ao cronograma físico-financeiro, com um investimento de R$ 87.585.315,71.