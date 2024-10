Paraná lança nova pesquisa para fortalecer o Turismo no Estado

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), lançou nesta terça-feira (8) uma nova pesquisa de sondagem empresarial com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre as empresas que atuam no turismo no estado. A iniciativa, em colaboração com o Sebrae/PR e a Fecomércio-PR, visa fortalecer o setor turístico paranaense, mapeando as atividades desenvolvidas pela iniciativa privada e identificando demandas que possam contribuir para a formulação de políticas públicas.

A pesquisa anterior foi realizada em 2023, e esta nova edição busca reforçar a importância da participação das empresas para preparar o setor para as demandas atuais do mercado, posicionando o Paraná como um destino de excelência, especialmente na prestação de serviços.

O secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes, destacou que o foco da pesquisa é entender a visão dos empresários em relação ao setor. “Não existe turismo sem o empresariado, por isso é importante entender sua percepção sobre o atual momento desta atividade no estado. Dessa forma, poderemos identificar necessidades, acertos e ajustes que eventualmente precisem ser feitos em âmbito público”, afirmou.

O turismo é reconhecido como um grande gerador de empregos, renda e qualidade de vida, e por isso deve estar sempre alinhado com as percepções de seus participantes, tanto turistas quanto empresários, completou Nunes.

Participação e Acesso

A pesquisa está aberta para participação até o dia 3 de novembro de 2024 e pode ser respondida por meio de um formulário online. As respostas são anônimas e serão utilizadas para identificar o cenário atual das atividades turísticas empresariais no Paraná, auxiliando na criação de estratégias voltadas para o ano de 2025.

Patrícia Albanez, coordenadora de Turismo, Economia Criativa e Artesanato do Sebrae-PR, destacou que o setor é predominantemente privado, com 94% das empresas sendo pequenos negócios, responsáveis pela oferta de produtos turísticos. Ela afirmou que a pesquisa é fundamental para oferecer uma visão detalhada do cenário atual, permitindo a criação de programas e políticas que melhorem a competitividade desses negócios.

Giovanni Bagatini, coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio, ressaltou a importância da pesquisa para uma análise estratégica baseada em dados reais. “Ao captar a percepção e informações dos empresários do setor, é possível ajustar políticas públicas, produtos e serviços às demandas atuais, além de criar ações para melhorar a competitividade do turismo paranaense, que já se destaca a nível nacional, impulsionando a economia e gerando valor para toda a cadeia de negócios", afirmou.

Para acessar o questionário, basta clicar AQUI.