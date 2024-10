Siqueira Campos se prepara para inaugurar cinema na Casa da Cultura

Siqueira Campos está prestes a dar um importante passo em relação às atividades culturais do município. A construção de um cinema na Casa da Cultura, que já está em andamento, tem previsão de conclusão para novembro deste ano, trazendo uma nova alternativa de entretenimento e educação para a cidade e toda a região.

Além de ser uma opção acessível de lazer, o cinema estará disponível para agendamentos de sessões escolares. Tanto escolas de Siqueira Campos quanto de cidades vizinhas poderão marcar visitas, proporcionando aos estudantes uma experiência diferenciada que une diversão e aprendizado. A ideia é que o cinema não apenas exiba filmes comerciais, mas também abra espaço para produções educativas, ampliando a gama de conteúdos aos quais a comunidade terá acesso.

A construção do cinema é viabilizada por uma emenda impositiva de 2021 da Deputada Leandre Dal Ponte, no valor de R$ 120 mil. Essa parceria entre o governo estadual e o município reflete o compromisso com o desenvolvimento cultural local, oferecendo aos cidadãos de Siqueira Campos e região uma infraestrutura necessária para o acesso à arte e à educação.

Para Flávio Mello, Diretor de Cultura de Siqueira Campos, a construção do cinema está sendo um sonho conquistado. “Quando entrei na Secretaria, prometi que traria o cinema para Siqueira Campos e consegui. É um sonho realizado ver que Siqueira vai ter uma atração como esta”, enfatizou emocionado.

O novo espaço visa não apenas aumentar a oferta de lazer, mas também dinamizar a agenda cultural da cidade, que deverá receber programações voltadas para diferentes públicos. A possibilidade de agendamentos escolares, com sessões em horários exclusivos, já tem chamado a atenção de educadores que veem na iniciativa uma oportunidade de enriquecer o currículo dos alunos com uma vivência cultural prática e envolvente.

Com essa nova atração, espera-se que Siqueira Campos se torne um polo de cultura e arte na região, atraindo visitantes de fora e promovendo a interação entre a comunidade e as diversas manifestações artísticas.