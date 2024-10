Jaguariaíva inicia atividades do Outubro Rosa

O município de Jaguariaíva iniciou as atividades e campanhas em prol do Outubro Rosa, mês que é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama e à importância do diagnóstico precoce da doença. Com uma programação especial, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas para a realização de exames preventivos sem a necessidade de agendamento.

De acordo com informações divulgadas pela Coordenadora da Atenção Primária de Jaguariaíva, Anelise Juliane, todas as mulheres que sentirem a necessidade de realizar os exames preventivos e os exames de mama, deverão comparecer às UBS do município sem a necessidade de agendamento prévio.

Além da realização dos exames, caso necessário, estará disponível a solicitação de um exame de mamografia. As UBS do município estarão abertas para a realização destes atendimentos entre as 07h30 e 17h30, podendo ter variações.

De acordo com a programação do mês, nos sábados, dias 19 e 26 de outubro, as UBS Dr. Élio Araujo de Mazzi e Dr. Domingos Cunha oferecerão atendimento das 08h00 às 17h00, facilitando o acesso da população aos exames. Nos outros dias do mês, os cidadãos também poderão procurar as UBS Adélia Cojo, das 07h30 às 17h00, e Dr. Amélio Faustino de Carvalho, que funcionará das 07h30 às 17h30. A estratégia é aumentar o número de exames realizados e promover a saúde das mulheres da comunidade.

Anelise comenta sobre a importância das campanhas, exames e atividades realizadas em prol do Outubro Rosa. “A realização destes exames e a descoberta precoce do câncer de mama ou de colo de útero, são importantíssimas para garantir a saúde das mulheres”, destaca. Anelise ainda comenta sobre a realização dos exames.

“No mês de outubro, a realização dos exames preventivos e do exame de mama, sobem em cerca de quatro vezes mais em relação ao restante do ano. Em outubro, estamos acostumadas a realizar cerca de 800 exames, o que é um resultado muito bom, pois as mulheres estão cada vez mais conscientes”, enfatiza.

O Outubro Rosa é mais do que uma campanha. É um chamado à ação, à informação e ao cuidado com a saúde. Para mais informações, consulte a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariaíva através do telefone (43) 3535-9450.