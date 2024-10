Governo envia à Alep projeto de lei para criar programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

O projeto busca fortalecer a autonomia das pessoas com 60 anos ou mais e estimular sua participação na comunidade, combatendo o isolamento social. Segundo o texto, o programa entrará em vigor apenas em 2025, quando já houver previsão orçamentária para sua execução. As bolsas previstas no programa deverão custar cerca de R$ 7 milhões anuais, com os valores a serem definidos em decreto após a aprovação da proposta.

Entre as principais ações previstas, destaca-se a criação da Rede de Atenção à Pessoa Idosa, que facilitará o acesso a atividades culturais, esportivas e de lazer adaptadas às necessidades dos idosos. O programa também prevê o apoio financeiro aos municípios que aderirem às ações, além da instituição de duas bolsas: a Bolsa Agente do Saber, destinada a idosos em situação de vulnerabilidade econômica, e a Bolsa Cuidador Familiar, voltada a cuidadores que se dedicam exclusivamente ao cuidado de idosos sem outra fonte de renda.

O Governo do Paraná apresentou à Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (7), um projeto de lei que visa instituir o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa. Esta iniciativa tem como objetivo assegurar os direitos e o bem-estar da população com 60 anos ou mais, promovendo um envelhecimento ativo, saudável e protegido.

