Veja quem são os candidatos eleitos para vereador e prefeito em Wenceslau Braz

No último domingo (06), mais de 10 mil eleitores de Wenceslau Braz foram às urnas para escolher seus novos representantes do poder legislativo e executivo. Com votos 100% apurados e resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgados, os nomes dos candidatos eleitos para ocupar a prefeitura e a Câmara Municipal pelos próximos quatros anos já está disponível.

Com um total de 10.783 votos válidos, 257 votos em branco e 354 votos nulos, Wenceslau Braz definiu os próximos representantes ainda no primeiro turno das Eleições Municipais de 2024. Após uma disputa acirrada entre os candidatos à prefeitura, Luiz Carlos Vidal, mais conhecido como Polaco, do PSB, foi eleito com 42.79% dos votos válidos.

Além da decisão da prefeitura, Wenceslau Braz também definiu os nove candidatos a compor a Câmara Municipal dos Vereadores, além de seus suplentes. De acordo com os dados do TSE, foram eleitos os candidatos Khauffmann Heronides Machado, conhecido como Khaufinho, do partido UNIÃO, Aline Fernanda Nazareth (REPUBLICANOS), Josemar Furini (MDB).

José Donizete da Costa, conhecido como Zezão do Pátio, do partido MDB, Alisson Felipe Borges, conhecido como Alisson Viola, do partido SOLIDARIEDADE, Valdecy de Oliveira, conhecido como Valdecy Waguinho Som, do partido PL, Jorge Sabater, chamado de Jorginho Sabater, do partido REPUBLICANOS, Robson Vilela de Moura, conhecido como Robson da Saúde, do partido UNIÃO e Ademir Aparecido Videira, conhecido como Mimi Videira, do partido UNIÃO.

Com esses resultados, o prefeito eleito terá a responsabilidade de trabalhar em conjunto com o novo legislativo para desenvolver políticas públicas que atendam às necessidades da população de Wenceslau Braz. As expectativas agora estão voltadas para as ações e os projetos que serão implementados na próxima gestão.

A posse do novo prefeito e dos vereadores ocorrerá no início do ano, quando os mandatos terão início oficial.