Governo do Paraná propõe pagamento de auxílio-alimentação para servidores

Nesta segunda-feira (07), o Governo do Estado encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa visando atualizar os valores do auxílio-alimentação e expandir o benefício a novas categorias de servidores públicos. Com essa proposta, o número total de beneficiados aumentará para 68 mil funcionários.

Continua após a publicidade

Atualmente, cerca de 58 mil servidores de quadros próprios do Estado recebem um auxílio-alimentação no valor de R$ 634,74. Com a nova lei, esse montante será elevado em R$ 200, resultando em um total de R$ 834,74. Além disso, outros 10 mil servidores, incluindo aqueles em cargos estatutários e comissionados, também terão acesso ao benefício atualizado.

Continua após a publicidade

O auxílio-alimentação abrange servidores de várias áreas, como Segurança Pública (incluindo bombeiros, policiais civis, militares, penais e científicos), Saúde, Técnica Universitária, Educação Básica, procuradores e advogados do Estado, além de servidores da Agepar e do Quadro Próprio do Poder Executivo. Importante ressaltar que os professores do Quadro do Magistério recebem uma gratificação em vez do auxílio.

A expectativa do governo é que o projeto seja aprovado ainda em outubro, permitindo que o novo valor do auxílio seja pago na folha de novembro. O impacto financeiro da medida nos cofres estaduais está estimado em R$ 60 milhões para o ano de 2024 e R$ 248 milhões para 2025.

O governador Ratinho Junior declarou que essa ação representa uma forma de reconhecer o trabalho dos servidores estaduais, fundamentais para o funcionamento da máquina pública. Ele ressaltou que, apesar da ampliação dos benefícios, o governo mantém uma postura de responsabilidade fiscal e contas equilibradas, possibilitando investimentos significativos em outras áreas.

O projeto agora está sob análise da Assembleia Legislativa, onde deverá ser discutido e votado, impactando diretamente a vida financeira de milhares de servidores estaduais no Paraná.