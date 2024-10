Filho é preso após realizar ameaças contra a mãe e o padrasto

Um indivíduo foi preso na tarde do domingo (06) após descumprir uma medida protetiva e ameaçar a própria mãe. O caso foi registrado no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 15h00 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um indivíduo estava realizando ameaças contra a própria mãe. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a mulher, esta passou a relatar que seu filho chegou a residência ameaçando ela e seu companheiro de morte. A mulher ainda contou que tem uma medida protetiva que impede que o filho se aproxime dela.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.