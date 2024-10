Homem invade sede da PM com carro e deixa quatro policiais feridos

Um homem foi preso neste domingo (06) após surtar e invadir o Pelotão da Polícia Militar de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, utilizando um carro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o suspeito utilizou um veículo para derrubar o portão do Pelotão e invadir o local. O portão caiu em cima de uma viatura e o barulho chamou a atenção de um policial que estava no local.

Diante da situação, foi acionado reforço para conter o suspeito que estava alterado. Quando os outros policiais chegaram ao local, conseguiram algemar o homem que, mesmo assim, continuou quebrando objetos dentro do Pelotão e chegou a utilizar cacos de vidro para ameaçar os policiais. Quatro agentes ficaram feridos.

Na sequência, o suspeito foi imobilizado sendo acionado o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar atendimento médico ao indivíduo. Em seguida, ele foi preso e levado para delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.