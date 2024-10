Servidores da CGE vão atuar no teste de integridade de urnas eletrônicas

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) vai colaborar com o Tribunal Regional Eleitoral no Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas. Neste sábado (05), 24 servidores participam da cerimônia de escolha das urnas e do preenchimento de cédulas de papel, que serão usadas na avaliação.

Continua após a publicidade

A CGE faz parte das entidades fiscalizadoras convidadas pelo TRE a acompanhar o processo eleitoral. No dia 4 de setembro, a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave) do TRE-PR se reuniu com essas entidades para apresentar os procedimentos de auditoria e convidá-las a participar do teste de integridade.

Continua após a publicidade

Para a controladora-geral do Estado, Leticia Ferreira da Silva, é importante para a CGE reforçar a integração com outros órgãos. “Nossos servidores são qualificados e habituados a atividades de controle, auditoria e verificação. Abrimos a oportunidade e tivemos muitos interessados em participar do teste”, comentou Leticia.

Os 24 servidores foram sorteados entre os inscritos. Entre as atribuições da CGE estão a coordenação do Programa de Integridade e Compliance do Paraná, controle interno e auditoria e corregedoria, além da Ouvidoria-Geral e transparência pública.

TESTE

Conforme divulgado pelo TRE, neste sábado (5), a partir das 9h, a Cave abre a cerimônia de escolha ou sorteio das 35 urnas eletrônicas que serão auditadas neste turno das eleições. O evento, aberto ao público, será realizado no auditório do edifício-sede do TRE, no Prado Velho, em Curitiba, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Os servidores da CGE, juntamente com outras pessoas de entidades fiscalizadoras ou da sociedade, preencherão cédulas de papel que serão confrontadas com o resultado obtido nas urnas escolhidas para serem auditadas. Os votos em cédulas são acondicionados em urnas de lonas devidamente lacradas e digitados nas urnas eletrônicas auditadas, ao longo de todo o dia.

Depois, são impressos os Boletins de Urna de cada equipamento, cujos registros devem ser correspondentes aos votos que constavam nas cédulas de papel. As urnas eletrônicas que são retiradas para serem auditadas são substituídas por urnas de contingência para funcionamento normal daquela seção eleitoral no domingo.

O Teste de Integridade demonstra a segurança na captação e na contagem dos votos pela urna eletrônica. “Nunca foram encontradas divergências entre a contagem dos votos constantes nas cédulas de papel e os resultados entregues pelo boletim de urna”, divulgou o TRE.