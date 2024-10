À frente das pesquisas Taidinho comenta a reta final da campanha para sua quarta gestão

A divulgação da mais recente pesquisa eleitoral realizada pela Arbeit Pesquisas, publicada na última quinta-feira (03) na Folha Extra, movimentou o cenário político de Wenceslau Braz. Os números mostram o atual prefeito e candidato à reeleição, Atahyde Ferreira dos Santos Júnior, o Taidinho (PSD), ampliando sua vantagem na liderança. O levantamento revelou que, considerando apenas os votos válidos, Taidinho aparece com 45,79% das intenções de voto, enquanto o segundo colocado, Polaco da Saúde (PSB), registra 31,17%. Em terceiro lugar está o ex-prefeito Cristovam Andraus Junior (PSDB), com 14,09%.

Continua após a publicidade

Candidato à sua quarta gestão como prefeito, Taidinho tem como companheiro de chapa o empresário e atual vereador Conrado Ferreira, também do PSD, que concorre ao cargo de vice-prefeito. Desde a publicação dos números, o levantamento gerou diversas reações entre eleitores e apoiadores, animando a base do atual prefeito e aumentando a mobilização nas ruas e nas redes sociais.

Continua após a publicidade

Em nota enviada à Folha Extra, Taidinho expressou satisfação com o resultado e afirmou que a repercussão tem sido bastante positiva. “Nós ficamos felizes em ver que o trabalho desenvolvido está sendo reconhecido pela população. Esses números mostram que estamos no caminho certo”, destacou o candidato. Ele também mencionou que a pesquisa tem atraído ainda mais o engajamento dos eleitores. “Muita gente tem nos procurado dizendo que esses números só reforçam a confiança no nosso projeto e é o que eu sempre digo, menos conversa e mais trabalho e resultado”, acrescentou.

Conrado Ferreira comemorou a boa aceitação da chapa e reforçou que o trabalho da atual gestão deve ser consolidado. Foto Divulgação

Já o candidato a vice-prefeito, Conrado Ferreira, comemorou a boa aceitação da chapa e reforçou que o trabalho da atual gestão deve ser consolidado. “A campanha tem sido intensa e cada vez mais percebemos o apoio das pessoas. Esses números nos motivam a continuar trabalhando para garantir um futuro ainda melhor para Wenceslau Braz. Temos um projeto sólido e queremos que a população continue confiando no nosso compromisso de seguir transformando a cidade”, afirmou Conrado.

A pesquisa, realizada pela Arbeit Pesquisas entre os dias 26 e 27 de setembro, ouviu 414 eleitores e possui uma margem de erro de 4,8 pontos percentuais, com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-05291/2024.