Acidente deixa motociclista ferido em Siqueira Campos

Um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta quinta-feira (03) deixou um motociclista ferido no Centro de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a colisão envolvendo uma motocicleta Honda XRE e um GM Celta. Conforme as imagens de uma câmera de vigilância, o motociclista seguia pela Rua Paraná, que é a via principal, quando o condutor de um Celta que estava na Rua Pernambuco atravessou a via causando a colisão.

Segundo informações de um famíliar do motociclista, a vítima sofreu ferimentos como a fratura de dois dedos e um corte no joelho que levou 13 pontos, além de escoriações pelo corpo. Já o condutor do veículo teria fugido do local sem prestar socorro.