Jacarezinho será sede da 17ª edição da Ficafé e 3ª Feira de Sabores do Norte Pioneiro

Entre os dias 29 e 31 de outubro, a cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, será o palco da 17ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (FICAFÉ), o maior evento do estado voltado à inovação na cafeicultura.

Sendo considerado um dos mais importantes eventos voltados para a cafeicultura no Brasil, a Ficafé, realizada desde 2008, movimenta a economia da região, sendo uma vitrine para os cafés especiais do Norte Pioneiro, com destaque para a presença de produtores, empresários e compradores de diversas partes do país e do exterior.

A edição deste ano, assim como as outras, deve atrair cerca de quatro mil visitantes, sendo, em sua maioria, produtores rurais, além de cerca de 70 marcas expositoras, gerando um volume de negócios estimados em, aproximadamente, R$ 12 milhões.

Durante os três dias do evento, os participantes terão a oportunidade de participar de rodadas de negócios, palestras, workshops e exposições de máquinas, equipamentos e insumos voltados para a cafeicultura. A degustação de cafés especiais é um dos pontos altos, permitindo aos visitantes conhecerem a qualidade do produto local.

A FICAFÉ também será marcada pela 3ª edição do Concurso de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná, que busca selecionar microlotes de cafés despolpados ou cereja descascados, além de lotes de cafés naturais. O concurso valoriza a alta qualidade do café local e garante espaço para os vencedores no competitivo mercado de cafés especiais.

Com a presença de mais de 30 compradores internacionais e estados brasileiros representados, a expectativa é que o evento continue a promover o café do Norte Pioneiro como um dos melhores do Brasil.

A 17ª edição da Ficafé, em Jacarezinho, promete consolidar ainda mais o Norte Pioneiro do Paraná como referência em cafés especiais, fortalecendo a cadeia produtiva local e ampliando o alcance internacional do produto. Com uma programação diversificada, oportunidades de negócios e a participação de especialistas do setor, o evento tem tudo para ser um marco na inovação e qualidade da cafeicultura brasileira.

Confira a Programação Completa da 17ª edição da Ficafé.