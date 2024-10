Acidente deixa motorista preso às ferragens

Um acidente de trânsito registrado na noite da terça-feira (01) deixou um motorista preso às ferragens. A colisão envolvendo dois veículos aconteceu na rodovia BR-153 em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 23h30 e envolveu um automóvel GM e um Hyundai HB20. Um homem de 48 anos que conduzia um dos veículos ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A PRF esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.