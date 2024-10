Motorista perde controle da direção e tomba caminhão em Joaquim Távora

ELEIÇÕES 2024 Há 5 dias Em Joaquim Távora - PR Gelson Mansur lidera com 72% dos votos válidos em Joaquim Távora Realizada no dia 18 de setembro de 2024, o levantamento aponta a vitória de Mansur com 72% dos votos válidos, enquanto Marcelo Piru (PL), aparece com 28% das intenções.