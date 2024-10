Adolescentes são apreendidos minutos após furtar motocicleta

Dois adolescentes foram apreendidos momentos depois de furtarem uma motocicleta e serem flagrados por policiais transitando sem capacete. A ocorrência foi registrada na noite da segunda-feira (30) em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h30 uma equipe policial em uma viatura deixava a sede do 2º Batalhão da PM quando avistou dois indivíduos transitando em uma moto pela BR-153 sem utilizar capacete.

Diante da situação, a equipe realizou o acompanhamento tático dos suspeitos até conseguir realizar a abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao verificar a situação da moto, foi constatado que a mesma havia sido furtada momentos antes.

Frente aos fatos, os dois menores e a moto foram apreendidos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.