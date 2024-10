Padre do Norte Pioneiro sofre infarto e fiéis se mobilizam em orações

O Padre Roberto M. Medeiros, do Santuário São Miguel Arcanjo, situado no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, sofreu um infarto na noite desta segunda-feira (30). Ele foi encaminhado ao hospital e fiéis estão realizando uma corrente de oração em apoio ao padre.

De acordo com a nota divulgada pelo Santuário, na noite desta segunda-feira padre Roberto começou a sentir fortes dores no peito, sendo socorrido e encaminhado a um hospital na cidade de Londrina para receber atendimento médico.

Já nesta terça-feira (01), o padre passou por uma angioplastia e passa bem. Ele gravou um vídeo onde aparece consciente e animado, tranquilizando a comunidade católica da região. “Olá pessoal, está tudo bem, graças a Deus. Fiz uma cirurgia de cateterismo e está tudo bem. Agora só vou dormir”, disse o Padre.

Ainda conforme as informações divulgadas na nota, nos próximos dias o padre deve ser submetido a uma nova angioplastia em outra artéria coronária.

Enquanto torcem pela recuperação do Padre Roberto, a comunidade católica segue em oração por sua melhora.