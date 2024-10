Ratinho Junior apresenta R$ 285 bilhões que foram investidos no Paraná desde 2019

Desde 2019, o Estado do Paraná atraiu R$ 285 bilhões em investimentos privados, conforme anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em um evento com empresários em Curitiba. Esse montante superou amplamente a meta inicial de R$ 50 bilhões prevista para os quatro primeiros anos de seu governo. Ratinho Junior destacou que o Paraná se tornou um destino preferencial para novas empresas e para a ampliação de negócios já estabelecidos no Estado.

O governador promoveu o evento como uma prestação de contas aos investidores, ressaltando a importância do setor produtivo para o desenvolvimento econômico e social do Paraná. Os investimentos têm gerado um impacto significativo na economia estadual, refletindo-se no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e na geração de empregos. Empresas de destaque, como a Nissin Foods, que investirá R$ 1 bilhão na construção de uma fábrica em Ponta Grossa, e a Klabin, que aplicou R$ 12,9 bilhões na expansão de sua planta em Ortigueira, são exemplos desse movimento.

O PIB do Paraná cresceu de R$ 390,8 bilhões em 2015 para R$ 665,6 bilhões em 2023, apresentando um aumento de 5,8% apenas no último ano, taxa que é o dobro da média nacional e superior ao crescimento de países como China e Dinamarca. A atividade econômica do Estado, medida pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central, foi a que mais cresceu em 2023, com um avanço de 7,8%. No primeiro semestre deste ano, essa alta chegou a 8,3%, superando estados como São Paulo e Rio de Janeiro.

Além do crescimento econômico, o Paraná registrou uma queda significativa no desemprego desde 2019, alcançando a menor taxa de desocupação dos últimos 12 anos, com um índice de 4,4% em 2024. O Estado ficou em terceiro lugar no Brasil em criação de empregos formais neste ano, com 137,5 mil novas vagas abertas entre janeiro e agosto. Ratinho Junior mencionou que a taxa de desemprego abaixo de 6% indica uma situação de pleno emprego, com 82% da população adulta ocupada com carteira assinada, o que representa o maior índice de ocupação na história do Estado.