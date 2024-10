Discussão familiar termina com homem esfaqueado em Wenceslau Braz

Um homem ficou ferido após levar uma facada durante uma briga familiar registrada na noite do último sábado (28) no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h00 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de lesão corporal registrada em uma residência que fica situada ao bairro Getúlio Vargas próximo a um posto de combustíveis. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Durante o trajeto, os policiais se depararam com a ambulância que transportava a vítima e, com isso, foram até o hospital. Em contato com um familiar da vítima, este informou que seu genro foi atingido por golpes de faca por uma pessoa conhecida da família que possui problemas psiquiátricos. Ainda segundo os relatos do familiar, a motivação da discussão foi uma ofensa verbal que teria sido realizada pela vítima.

Já em contato com o médico plantonista, a vítima teria sofrido uma perfuração no pulmão e seria transferida para Santa Casa de Jacarezinho para receber cuidados especializados.

A equipe da PM ainda realizou diligências em busca do suspeito que não havia sido encontrado até o fechamento desta edição.