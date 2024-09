NRE de Jacarezinho comemora resultados alcançados no Ideb 2023

O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Jacarezinho comemora os resultados expressivos obtidos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, reafirmando seu compromisso com a qualidade do ensino e consolidando a região no cenário educacional do Paraná.

Continua após a publicidade

No Ensino Fundamental, o município de Joaquim Távora destacou-se nos Anos Iniciais, alcançando um Ideb de 8,0, o que garantiu a 4ª posição no ranking estadual. Entre os 399 municípios paranaenses, Joaquim Távora é reconhecido como líder regional, evidenciando o trabalho de excelência realizado nas escolas.

Continua após a publicidade

Nas instituições que se destacaram nos Anos Finais do Ensino Fundamental, a Escola Estadual Santa Terezinha, de Santo Antônio da Platina, e o Colégio Estadual Distrital de Joá, de Joaquim Távora, ambas com 7,1 pontos, mostraram bom desempenho. No Ensino Médio, o Colégio Estadual Hercília de Paula e Silva, de Carlópolis, e os colégios Maria Dalila Pinto e Miguel Dias obtiveram 5,6, refletindo a qualidade do ensino na região.

Jacarezinho foi o município que mais avançou nos Anos Iniciais, subindo 1,4 pontos, de 4,1 para 5,5. Outras escolas também comemoraram crescimentos significativos, como o Colégio Tiradentes, de Santo Antônio da Platina, que registrou um aumento de 1,3 pontos nos Anos Finais, alcançando 6,2, e subindo de 4,0 para 4,9 no Ensino Médio.

O NRE de Jacarezinho registrou um crescimento geral de 3,6% no Ensino Fundamental, atingindo a nota de 5,38, e 1,4% no Ensino Médio, com 4,48. Esses avanços consolidam a região como uma referência em qualidade educacional no estado.

A chefe do NRE de Jacarezinho, Ana Maria Molini, parabenizou todas as escolas pelos resultados e destacou: “Nosso foco é a aprendizagem dos estudantes, e estamos caminhando firmemente nessa direção.”