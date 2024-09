Governo do Paraná trabalha para manutenção dos agricultores familiares no campo

Empreendimento foi financiado com recursos do Tesouro do Estado, totalizando um investimento de R$ 5,9 milhões

HABITAÇÃO Há 6 horas Em Governo do Paraná Cohapar entrega 50 casas para famílias de Ribeirão Claro Empreendimento foi financiado com recursos do Tesouro do Estado, totalizando um investimento de R$ 5,9 milhões

POLÍTICA PARANAENSE Há 1 dia Em Governo do Paraná Governador e AACD anunciam construção do complexo de reabilitação Silvio Santos Anúncio marca a chegada da AACD, instituição com mais de 70 anos de experiência em reabilitação física, ao Paraná